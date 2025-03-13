交流團師生爆腸胃炎　教育局稱無證據顯示與考察團膳食有關　津中議會主席：旅行社或不容許延期出發 (11:54)

多間曾參與廣東韶關交流團的中學師生返港後出現急性腸胃炎徵狀。教育局回覆查詢時表示，據內地相關部門初步調查，個案較大機會由團友間的生活接觸或暴露於病例的嘔吐物造成傳播，暫時沒有證據顯示與考察團安排的膳食有關，不過為安全起見，局方已立即要求承辦機構停用涉事餐廳，並要求所有為公民科內地考察交流團提供膳食的餐廳暫停供應生冷食品。
感染及傳染病醫學會會長林緯遜說，可引致急性腸胃炎的諾如病毒活躍程度明顯增加，不排除學生在出發前已受感染，如果學生在密閉空間嘔吐，應盡量安排其他學生遠離，並打開窗令空氣對流，及做好清潔消毒。津貼中學議會主席李伊瑩說，如果當地出現流行病，旅行社亦未必可安排遊學團延期，若家長十分憂慮，可考慮退出遊學團。
林緯遜今早於港台《千禧年代》表示，諾如病毒可在患者嘔吐時傳播，即使僅少量的病毒粒子亦可經已霧化的嘔吐物，造成短距離空氣傳播，而病毒降落的位置亦可造成間接傳播。被問到如何分別學生是暈車浪或感染腸胃炎，林緯遜稱，暈車浪通常出現在搭長途車後，患者會感到暈眩，而腸胃炎患者則會有肚痛、肚瀉、低燒及肌肉痛等徵狀，若感染諾如病毒更可能會噴射式嘔吐。
他稱，如果學生在交流團期間出現徵狀，最理想是將患者與其他學生分隔開，認為改為與老師同住是較好的做法，因老師自理能力較高、較能有效做好感染控制措施。林緯遜亦提醒，酒精不能有效殺死諾如病毒，建議要使用水及番梘洗手。
李伊瑩：延期要「多少少理由」 鄧飛稱現時相關指引足夠
津貼中學議會主席李伊瑩於同一節目表示，一般學校交流團由遊學中心或旅行社承辦，由有關機構安排膳食住宿等，學校會因應學生食物敏感等提出特定要求。被問到如果出發前發現當地出現流行病，是否可作改期，她指出，當地出現流行病並非旅行社容許延遲行程的原因，如果學校對個別地方有保留，可商討更改景點、食肆，「整個團要因此延期，可能要再有多少少理由先可以咁要求旅行社去改」。她續說，若家長十分憂慮，可考慮向校方提出退出遊學團。
李伊瑩又說，如果交流團期間有學生感到不適，學校會按指引處理，包括掌握學生情况、作紓緩措施，並防止情况惡化，例如建議患病學生戴口罩等；視乎患者狀態，在徵得家長同意下亦會帶學生看醫生。至於如果有人嘔吐，李伊瑩稱會安排其他學生退開，在情况許可下會由老師調至同房作照顧。
教聯會立法會議員鄧飛認為情况罕見，提到現時就應對相關情况的指引足夠，承辦機構要安排醫護隨團，而部分隨團老師亦擁有急救牌。他認為，如果某個地點出現很多感染個案，學校有空間延期或轉目的地，但要與教育局及旅行社接洽溝通，又稱轉路線會較複雜，因承辦旅行社可能有轉變。