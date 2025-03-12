夏寶龍接見科大管理層 籲積極參與北部都會區建設 (23:49)

不過，與去年底夏會見理工大學代表相比，港澳辦的公報，今次未有提及夏寶龍對科大成績「給予充分肯定」字句。

繼去年10月會見理大代表後，夏寶龍今午在北京與港澳辦成員向斌等，一同會見科大代表團。夏寶龍表示，科大在過去30多年來取得優異成績，希望科大能弘揚愛國愛港，堅定支持特首和港府依法施政，積極參與北部都會區建設。他又說，高等教育是香港的「金字招牌」，而香港高校肩負服務強國建設和民族復興的歷史使命，需「在推動香港由治及興、推進中國式現代化進程中貢獻更大力量」。

科大校董會主席沈向洋表示，科大將全力以赴落實夏寶龍的期望和要求，繼續為國家和香港發展作出更大貢獻。校長葉玉如則感謝夏寶龍對科大辦學成就的肯定和支持，指科大未來會更積極融入國家發展戰略。

此外，教育大學校董會主席黃友嘉及校長李子建率領的代表團昨日（11日）訪問國家教育部，並與教育部副部長王嘉毅會見。王嘉毅高度評價教大的辦學成就，形容教大在香港與內地的教育交流合作中發揮重要作用。