李嘉誠捐贈治肝癌儀器將全數私院用 醫衛局：公院考慮引入否需考慮安全性及療效 不受捐助左右 (21:23)

醫衞局、衞生署及醫管局今日綜合回應事件，指港大醫學院、中大醫學院及養和醫院正使用獲捐贈的超聲波組織碎化醫療器械作肝癌治療臨牀試驗，而這些臨床試驗可有效評估器械對亞裔族群，特別是本港病人的安全性和效能，政府和醫管局十分關注研究結果，期待這些數據能為未來更廣泛應用，提供科學依據。

在公營醫療系統應用創新藥械方面，醫管局在評估和決定為公營醫療服務引進新藥、器械和其他創新治療方法時有嚴格的既定機制，需考慮有關治療手段的安全性、治療效果有否充分實證數據支持，引進的成本效益及與現有相關治療服務之間的優劣比較。醫管局按機制考慮時需確保公平客觀，及謹慎運用公共資源，考慮過程中不會亦不應受有關治療方法是否由個別藥械生產商提供或捐助左右。

在公營醫療系統應用尚在臨牀試驗階段，而未有充分臨牀數據的新治療藥械和手段，需要非常小心謹慎處理。醫管局稱會緊密跟進醫療科技發展，由專家定期研究及檢討病人治療方案及相關科技的臨牀和科研實證的最新發展，並考慮醫護意見和海外發展情況，以便就引入醫療科技作出規劃，同時會考慮是否具備有關專長、人手及設施，及配合政府政策方向。

本港目前尚未制訂專門法例規管醫療器械，衞生署設立自願性的醫療器械行政管理制度，推行醫療器械及貿易商的表列制度，以及推出市場後的監察系統，確保在港供應的醫療器械符合安全、品質和性能要求。當局指目前有關本地醫療機構獲捐贈的醫療器械並未表列於醫療器械行政管理制度，衞生署近期接獲一項超聲波組織碎化醫療器械申請表列，申請仍在處理當中。