八旬婦拒絕進食後逝世　家屬死因庭上質疑醫院逼出院、護老院又拒送院 (19:23)

事主黎妹2021年12月23日在伊利沙伯醫院離世，終年86歲。本案由死因裁判官林希維在陪審團協助下處理。死因研訊主任為律政司刑事檢控科檢控官張夢婷。有利害關係方為醫管局，由大律師文嘉樂代表。

事主兒子楊鑒新在庭上確認，母親生前患高血壓、糖尿病、臀病、臥病在床，案發時居於樂善堂海泓道護養院。時任九龍醫院醫務社工何綺華供稱，死者2019年確診認知障礙，自2020年7月起有社署監護令在身；2021年5月26日起入住安老院。

何確認，死者2021年10月至12月曾7度入院，又因拒服藥被轉送黃大仙醫院，亦因拒進食曾被送入伊利沙伯醫院等；12月4至12月23日因拒進食再留醫伊院。

楊在向何發問時稱，母親最後一次入住九龍醫院期間曾拒進食，他於是要求醫護讓她繼續留院但被拒。他擔心母親安危，只好在她2021年12月3日被送回安老院後，連夜4次召救護車，冀能令她再獲送院。楊說護老院拒讓母親被送院，拖延時間「冇救人」。

護老院註冊護士李婉鳴則供稱，護老院不會阻止院友送院，而楊當晚報警召救護車後，有救護員檢查過死者，認為毋須送院。她指但因死者翌日下午又拒進食，在護老院醫生建議下再入院。