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村屋大王與區議員涉套丁　原居民供稱曾於「賣丁部門」以10萬元賣丁權 (17:52)

有「村屋大王」之稱的王光榮與現任元朗區議員程振明涉嫌「套丁」，案件今日（12日）於區院續審。一名新界原居民供稱，他於1997年經親戚介紹下同意用10萬元出售丁權，並曾在元朗政府合署內簽署文件。控方追問是什麼政府部門，他回答「賣丁嘅部門」，庭上傳出哄笑。後來該名原居民收到政府信件，要求他支付逾一百萬元款項，親戚著他找一名叫程振明的人處理。

被告王光榮（72歲）及程振明（65歲）否認一項串謀詐騙罪，涉及串謀142名新界原居民一同詐騙地政總署，誘使署方批出興建丁屋牌照。控方傳召梁國彪作供，梁為上述142人中的一人。梁稱他於1996年購入一個居屋單位，翌年他的姑丈聯絡他父親，問梁及其胞弟「如果唔起屋，賣唔賣丁？」並提出報酬10萬元。

梁及其胞弟同意「賣丁」後，同年二人在姑丈通知下，兩度前往元朗大棠路的不知名建築公司內簽文件，事後梁分別收到1萬元及2萬元支票。數年後，梁及其胞弟被通知到元朗政府合署內簽文件，梁不清楚是什麼政府部門，庭上稱「賣丁嘅部門」，並指職員沒有向他解釋文件，梁簽妥離開後有人給他2萬元支票。相隔5年後，二人再到建築公司簽署多份文件及在白紙上簽名，簽妥後獲發5萬元支票。

事後梁收到政府來信，要求繳交逾一百萬元款項。梁聯絡其姑丈，對方給梁一個電話號碼，著他找名叫程振明的人處理。對方在電話中著梁把信件交給他，梁親自到元朗後將該信交予一名陌生男子後沒再理會事件。

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