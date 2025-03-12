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兩越南漢涉至少21宗銅喉盜竊案　值約100萬元 (17:36)

近月全港多區均有發生銅喉盜竊案，警方拘捕兩名越南漢，涉及全港至少21宗同類案件，涉及銅喉總長約2500米，總損失金額超過100萬元。另外，警方於大角嘴一間五金回收站拘捕3名本地人，涉嫌接收贓物。

黃大仙警區重案組督察岑思朗指，黃大仙警區今年1月起接報發生多宗銅喉盜竊案。經調查，發現全港多區都有同類案件。警員透過翻查閉路電視及分析情報，鎖定其中兩名賊人身份，懷疑他們與全港21宗銅喉盜竊案有關。涉案賊人主要以公園及後巷的銅喉為目標，先乘坐公共交通工具到犯案地點附近「踩線」，等到夜闌人靜時，便以剪鉗及螺絲批等工具破壞銅喉接駁口，再將銅喉放進麻布袋，然後乘的士前往位於九龍一個五金回收站變賣贓物。

警方昨（11日）凌晨採取拘捕行動，於大角嘴一間五金回收站拘捕兩名介乎51至61歲的非華裔男子，以及2女1男本地人，介乎56至 97歲，涉嫌盜竊及處理贓物罪。行動中，警方檢取賊人懷疑犯案時穿著的衣物及使用的工具，並起回部分贓物。部分被捕人已獲保釋候查，部分人仍被扣留，稍後會被落案起訴。據了解，兩名越南籍男被捕分別持有身份證及行街紙，沒有血緣關係，兩人都有份落手盜竊銅喉。

黃大仙警區刑事調查組督察陳幸梓呼籲，五金回收商交收前，應履行盡責查證，如知道或相信回收物料有可疑，懷疑是贓物，便不應接收，否則可能觸犯處理贓物罪。陳又指，銅喉盜竊案大多發生於公園及後巷，犯案會發出巨大撞擊聲響，呼籲市民如有發現應盡快報警。

據了解，被捕人涉及本月8日筲箕灣南安街愛秩序灣遊樂場的銅喉盜竊案，至於他們每次偷取的銅喉價值約幾萬元，而回收店會以60元一公斤收買涉案銅喉。

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