本港近七成學科QS排名上升　港大牙醫全球第二　QS：港府削撥款或令大學面對財務壓力 (18:00)

本港9間大學共231個學科獲納入排名，共有156個學科（約68%）排名於首100位內，當中30個學科排名首二十。有6個學科排名全球首十，其中港大牙醫排名全球第二，較去年升1位；港大教育亦由去年的第7位升至今年的第3位。中大護理學排名第5；港大及中大語言學分別排第9及第10位。

躋身所屬排行榜首十名的本港學科 大學 學科 2025年排名 2024年排名 香港大學 牙醫學 2 3 香港大學 教育學 3 7 香港中文大學 護理學 5 8 香港大學 語言學 9 15 香港大學 地理 10 14 香港中文大學 語言學 10 33 資料來源：QS

QS說，本港上榜學科中，有68%學科（158個）排名上升，6%學科（13個）排名下跌。其中「醫學」方面，港大醫科排名由去年37位升至24位，超越排第25名的中大醫科；3間大學「護理學」排名均有上升，以中大排名第5為最高，按年升3位；「法學」方面，港大及中大分別升5位及1位，排第15及第48；城大則由第54名跌兩位至第56。

Ben Sowter說，香港繼續在高等教育領域保持世界領先地位，今年排名表現出色，約80%學科的學術聲譽都有提高，其他指標分數亦有顯著提高。