本港近七成學科QS排名上升　港大牙醫全球第二　QS：港府削撥款或令大學面對財務壓力 (18:00)

國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）公布世界大學學科排名，本港有近七成上榜學科排名上升，其中6個學科排名為全球頭十，以港大牙醫排名最高、列全球第二。QS高級副總裁Ben Sowter說，香港政府計劃減少高等教育撥款，令香港的大學面臨財務壓力，需要動用儲備金來支持運作，不過增加大學非本地生配額或有助於紓緩財政挑戰。
本港9間大學共231個學科獲納入排名，共有156個學科（約68%）排名於首100位內，當中30個學科排名首二十。有6個學科排名全球首十，其中港大牙醫排名全球第二，較去年升1位；港大教育亦由去年的第7位升至今年的第3位。中大護理學排名第5；港大及中大語言學分別排第9及第10位。
|躋身所屬排行榜首十名的本港學科
|大學
|學科
|2025年排名
|2024年排名
|香港大學
|牙醫學
|2
|3
|香港大學
|教育學
|3
|7
|香港中文大學
|護理學
|5
|8
|香港大學
|語言學
|9
|15
|香港大學
|地理
|10
|14
|香港中文大學
|語言學
|10
|33
|資料來源：QS
QS說，本港上榜學科中，有68%學科（158個）排名上升，6%學科（13個）排名下跌。其中「醫學」方面，港大醫科排名由去年37位升至24位，超越排第25名的中大醫科；3間大學「護理學」排名均有上升，以中大排名第5為最高，按年升3位；「法學」方面，港大及中大分別升5位及1位，排第15及第48；城大則由第54名跌兩位至第56。
Ben Sowter說，香港繼續在高等教育領域保持世界領先地位，今年排名表現出色，約80%學科的學術聲譽都有提高，其他指標分數亦有顯著提高。