警破家庭式販毒集團　拘4人檢值1400萬毒品 (16:48)

毒品調查科探員前日（10日）在旺角染布房街一幢大廈截查兩名分別36歲及60歲的女子，在兩人手持的一個袋及斜孭袋內，檢獲20磚共重7公斤海洛英及一包約200克氯胺酮，兩人涉販運危險藥物被捕。警員其後將她們押到附近一個劏房單位搜查，發現一名與案有關外籍男子，調查期間男子曾經反抗，最終被制服。探員檢獲約5.9公斤海洛英、8.5公斤氯胺酮、1.7公斤冰毒，約2500粒搖頭丸及130克大麻花。

探員調查後再於旺角奶路臣街另一住宅單位，拘捕另一名與案有關男子，該男子亦曾反抗，最後被探員制服。警方再於單位內檢獲約203克冰毒，約24克氯胺酮。

被捕4名男女為越南籍，其中一人是非法入境者，其餘3名持行街紙，年齡介乎31至64歲，分別被暫控各一項販毒罪，其中31歲及64歲男子同時被暫控一項阻礙公職人員執行公務罪，而該31歲男子亦被暫控一項非法入境罪，案件將於明日（13日）在西九龍裁判法院提堂。