教育局刪「特別視學」救校方案　私校第二次「派0班」不可再申私營開辦小一 (16:58)

根據通告，未能開辦資助小一班級的學校，2025/26學年需從按區情和校情，選擇申請其中一個救校方案，包括私營方式開辦小一班級、與其他學校合併，以及提早停止營辦全校或部份班級。對比往年，當局刪去「特別視學」救校方案，並提高申請「私營方式開辦小一班級」門檻，包括學校須以私營方式營運該屆別6個學年，直至學生完成6年小學課程，以及如在其後緊接的6個學年，第二次未能在小一派位下獲批開辦資助小一班級，不可再次申請以私營方式開辦小一。

教育局副秘書長李碧茜今於網上專欄「局中人語」撰文，指過去教育局因應學齡人口出現短暫波幅，而提出的過渡性措施，無助應對結構性下降帶來的挑戰，當局有責任進一步改善相關措施，確保教育生態健康可持續發展。她重申，學齡人口結構性下降已是不爭的事實，教育局、學校必須實事求是，以學生福祉為最優先考慮，並以「軟著陸」為目標作部署。

現時，未能在「小一入學統籌辦法」（「小一派位」）下獲批開辦資助小一班級的學校，可選擇申請方案，並在獲得教育局的特別批准後，再次參與下年度的小一派位。學校如不選擇任何方案，或所選擇的方案不獲批准，教育局會於學校未獲批開辦資助小一班級的首學年之後的第三個學年起，停止向該學校發放任何形式的資助。