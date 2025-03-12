父涉虐殺2歲女　女兒危殆留院時被告替友召妓 (16:31)

事發於2020年7月18日，被告劉佳坪（42歲）供稱女兒雅思不斷哭鬧，他捉住女兒的肩膊搖晃，其後得知女兒墮地。在控方盤問下，他稱曾以同一手法搖晃女兒，「第一次無嘢，無諗過會出事」，以為女兒只是抽筋，所以沒有向救護員和醫護如實交代。

雅思事發日送入深切治療部，被告外出執拾物品，雅思生母則在醫院陪伴。控方讀出被告的口供紙，被告表示當晚6時幫朋友致電予夜總會的「婉姐」。控方問誰是「婉姐」，被告起初表示「搵女仔陪個啲媽咪」，不知道是否馬伕；在法官追問下，他承認幫友人召妓。

根據WhatsApp對話，被告形容去醫院「又唔係咁趕」，他晚上7時打算前往太子的財務公司還錢，及後發現店舖關門，晚飯後才到醫院探望女兒。控方盤問指，雅思全日留醫診治，被告從不擔心和緊張；他否認說法，稱自己擔心女兒跌倒受傷，庭上作供時亦因女兒哭泣。

被告2017年向雅思生母淋腐液，雅思交由保良局照顧。其後被告在facebook發帖，不滿女兒被送往保良局，「點解啲人可以為求目的，不擇手段，直到呢個局面都死不悔改？」控方指出，被告謊話連篇，對淋腐液事件欠缺悔意，他一概否認。