公司註冊處去年資料外泄料涉10.9萬人地址、身份證號碼等　 料未遭不當查閱 (13:29)

私隱公署表示，受影響人士包括10.8萬名公司董事的身份證及護照號碼或住址、217名被取消資格人士、放債人牌照申請人及持牌放債人委任的第三方的身份或護照號碼，以及210名持牌放債人聯絡人的姓名、電話號碼或電郵地址。

署方稱，事件源於設計系統的相關功能時使用了常用模組（common module），未有移除部分數據字段（data field），導致額外的個人資料傳輸到查冊者的電腦。調查顯示自前年12月推出相關系統便出現上述情况，但相關資料並非顯示在查冊結果頁面上，涉事的「額外」個人資料曾受未獲准許的查閲可能性較低。

公司註冊處於2023年12月推出全新「公司註冊處綜合資訊系統」及「電子服務網站」，提供電子查冊及提交文件服務，但去年4月18日例行檢查發現，系統在提供查冊資料時，會將額外個人資料傳輸至查冊者電腦，但並非直接顯示於查冊頁面，需透過一般用戶甚少使用的開發者工具或編寫程式搜尋才能獲取。此外，以電子方式提交持牌放債人委任第三方通知書時也出現類似問題。

私隱公署又稱，公司註冊處在翻新相關系統的過程中已採取一系列的保安措施，包括要求承辦商在翻新相關系統所採取的措施、推出相關系統前進行測試及評估，以及額外的編碼審查。