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慢病共治擴至普通科門診料每年設6000至1萬名額　彭飛舟：已預留資源增加及培訓人手 (10:53)

「慢性疾病共同治理先導計劃」由3月28日起擴展至醫管局轄下指定普通科門診診所，綜援受助人、75歲或以上長生津受惠人，或持有效醫療費用減免證明書者，可到指定7間普通科門診接受預防篩查服務，並獲全數豁免或減免費用。基層醫療健康專員彭飛舟表示，預料現時一年6000個至1萬個的名額足夠應付需求，基層醫療署會持續檢視需求，並已預留資源供醫管局培訓門診護士並增加人手，加強護士在篩查方面的角色，並了解更多預防工作，向市民提供更多護理資訊。

彭飛舟今早（12日）於港台《千禧年代》說，計劃實行以來，當局了解到該3類人士需求特別大，惟部分弱勢社群人士未能支付慢病治理計劃下的共付額，故擴展計劃以照顧他們的需要。

合資格人士可獲6次預防護理服務，按相關資格獲全數豁免或部分減免費用，彭飛舟說，市民要先到地區康健中心初步評估，再獲安排至指定門診接受預防篩查服務，醫護會按臨牀情况決定參加者要覆診的次數，按以往經驗，一年6次已足夠涵蓋基本工作；若覆診次數超過6次，費用同樣可按資格獲豁免或減免。

至於現時合資格計劃參與者可否提出轉到普通科門診，彭飛舟稱，當局期望參加者與一個診所保持長期覆診關係，但如果參加者想改變已配對的門診，可作申請，當局會作相應跟進。

相關字詞﹕編輯推介 慢性疾病共同治理先導計劃 醫管局 彭飛舟

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