3中學52港生赴韶關交流返港爆腸胃炎 防護中心指3交流團曾在3相同餐廳用膳 (21:12)

中心的流行病學調查顯示，3個交流團的師生曾於相同餐廳進食，3個交流團曾到過的餐廳包括明陽酒家（韶關市曲江區城南大道商業街第四棟1-3號門面）、旺景軒酒樓 （韶關市湞江區五裡亭前進路10號）和菊姐酒樓（韶關市仁化縣丹霞街道霞興北路17號）。中心已通知廣東省當局跟進，現階段未能確定是次群組個案是否與上述地點有關，流行病學調查仍在進行中。

中心未能排除部分患者可能經進食受污染的食物而感染，已把相關食肆的資料通報廣東省當局。另外，有患者在參觀活動期間嘔吐，其後陸續有更多師生在回港後開始發病，故部分患者亦可能由人傳人或環境污染而受到感染。

中心會繼續跟進事件和進行流行病學調查，包括安排患者收集糞便樣本作化驗及向涉事學校提供感染控制的建議措施。中心亦已知會教育局，提醒注意相關情況。

病毒性腸胃炎較常見於天氣較涼的季節，可由多種病毒引致，最常見的是諾如病毒和輪狀病毒。病毒性腸胃炎的主要病徵是腹瀉及嘔吐。其他病徵包括頭痛、發燒及腹痛。患者通常在染病後一至兩天出現病徵，視乎致病病毒類別，病徵可持續1至10天。