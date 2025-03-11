中大研究生涉持假學歷囚3個月　中大稱會嚴格查證　將開除持假學歷者學籍 (18:52)

另外，申請人在遞交入學申請時須作聲明，表示會就所提交資料的完整性、準確性及真實性承擔全部責任，並明白使用偽造或虛假文件，或從事相關的非法行為可導致嚴重後果，包括取消入學或在學資格、紀律處分及法律責任。

中大又補充，若通過聯招、內地高考和非聯招等途徑招收本科生，大學會嚴格查證所有非聯招申請人提交的公開試成績或學校證書，確保文件的真確性。

至於研究院課程方面，中大研究院以統一的程序查證獲錄取申請人的學歷成績，所有電子成績表等文件須由院校、考試組織或認可的第三方機構直接發送，不會經由申請人或中介機構提交。

如對成績單等文件有查詢，中大研究院會直接聯絡該有關本地或海外大學、考試組織或大學認可的第三方機構，以核對學歷成績。成功獲錄取者在入學註冊時，須向大學提交正式學歷或專業資格的證明文件正本（含成績單、英語考試報告、證書等），所有證明文件須由學生所畢業的院校和大學認可的第三方機構直接呈交中大核對以證明真確。未能提供必要文件的學生將不能註冊成為學生。