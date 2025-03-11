明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

中大研究生涉持假學歷囚3個月　中大稱會嚴格查證　將開除持假學歷者學籍 (18:52)

就沙田裁判法院就中大研究生假學歷判刑一案，中大回覆本報查詢指，中大有嚴格查證申請人的成績，如發現學歷文件屬虛假偽造，有關申請人會被取消申請及入學資格，如學生已入讀課程亦會受到大學紀律處分，包括被即時開除學籍。為確保入學機制公平公正，中大嚴肅處理虛假學歷文件個案，如有發現會報警處理，並全力配合警方調查。

另外，申請人在遞交入學申請時須作聲明，表示會就所提交資料的完整性、準確性及真實性承擔全部責任，並明白使用偽造或虛假文件，或從事相關的非法行為可導致嚴重後果，包括取消入學或在學資格、紀律處分及法律責任。

中大又補充，若通過聯招、內地高考和非聯招等途徑招收本科生，大學會嚴格查證所有非聯招申請人提交的公開試成績或學校證書，確保文件的真確性。

至於研究院課程方面，中大研究院以統一的程序查證獲錄取申請人的學歷成績，所有電子成績表等文件須由院校、考試組織或認可的第三方機構直接發送，不會經由申請人或中介機構提交。

如對成績單等文件有查詢，中大研究院會直接聯絡該有關本地或海外大學、考試組織或大學認可的第三方機構，以核對學歷成績。成功獲錄取者在入學註冊時，須向大學提交正式學歷或專業資格的證明文件正本（含成績單、英語考試報告、證書等），所有證明文件須由學生所畢業的院校和大學認可的第三方機構直接呈交中大核對以證明真確。未能提供必要文件的學生將不能註冊成為學生。

相關字詞﹕編輯推介 中文大學 假學歷

上 / 下一篇新聞