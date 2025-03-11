黎智英案改8．14結案陳辭　官著控方準備英澳紐勾結罪案例 (18:41)

案件上周押後待控辯雙方向法庭呈交書面陳辭大要，今天讓法官根據陳辭大要給予指示。就勾結罪，法官杜麗冰著控方準備英國、澳洲、紐西蘭等其他普通法司法管轄區的案例；杜官並提到終院就煽動罪的元素作出決定。控方稱煽暴意圖非控罪隱含要求，本案會依賴相關判決。法官李運騰補充，本案控罪包含「不滿」等用字，控方亦可呈上字眼在其他情況下使用的例子，以協助法庭。

此外，甫開庭，代表3間《蘋果》公司的大律師王國豪指，希望向法庭呈交證明蘋果互聯網有限公司無案底的文件，杜官質疑辯方有何理由現階段才提出，直言「你有一整年的時間」；李官補充，此做法對公司被告而言並不尋常。辯方休庭索取指示後表示，有相關文件支持做法，杜官認為依賴剛知悉的文件不理想，遂將申請一併押後至結案陳辭當天處理。