明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

黎智英案改8．14結案陳辭　官著控方準備英澳紐勾結罪案例 (18:41)

壹傳媒創辦人黎智英及3間《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案，今（11日）第146日審訊。法庭就書面結案陳辭給予指示。法官李運騰關注，控辯雙方如何理解黎智英的供辭會有差異，尤其黎作供達52天，供辭至少達2000頁，法庭期望其中一方可協助歸納黎的供辭，形容是「艱鉅的任務」。辯方稱樂意協助，會與控方商討達成共識。為遷就法庭檔期，口頭結案陳辭改於8月14日舉行。

案件上周押後待控辯雙方向法庭呈交書面陳辭大要，今天讓法官根據陳辭大要給予指示。就勾結罪，法官杜麗冰著控方準備英國、澳洲、紐西蘭等其他普通法司法管轄區的案例；杜官並提到終院就煽動罪的元素作出決定。控方稱煽暴意圖非控罪隱含要求，本案會依賴相關判決。法官李運騰補充，本案控罪包含「不滿」等用字，控方亦可呈上字眼在其他情況下使用的例子，以協助法庭。

此外，甫開庭，代表3間《蘋果》公司的大律師王國豪指，希望向法庭呈交證明蘋果互聯網有限公司無案底的文件，杜官質疑辯方有何理由現階段才提出，直言「你有一整年的時間」；李官補充，此做法對公司被告而言並不尋常。辯方休庭索取指示後表示，有相關文件支持做法，杜官認為依賴剛知悉的文件不理想，遂將申請一併押後至結案陳辭當天處理。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 黎智英案

上 / 下一篇新聞