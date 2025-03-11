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DSE英文口試開考230跨境生應考　考生信本港DSE競爭未及內地高考 (18:39)

中學文憑試（DSE）英文科口試今（11日）開考，當中4間內地港人或港澳子弟學校，約230考生須回港應考。今日粉嶺一個試場，有DSE內地與考學校的考生專程來港留宿應考。

就讀廣州暨大港澳子弟學校的馮同學，昨晚特意跨境到觀塘暫住，方便往返考場。她表示自己本身持香港身分證，認為內地高考人數眾多，競爭較DSE大，而且憑DSE學歷亦可升讀香港、國內及外國的大學。她說，香港考生在英語科上或有優勢，但其他科的水平則說不定。

循優才計劃來港的王先生（化名），其兒子以受養人身份就讀本地中學。他說香港教育更國際化，包括課程設計及師資比國內優秀，計劃讓兒子以DSE成績報考英國或新加坡的大學。對於政府正檢討「本地生」定義，他認為不用特別檢視，「香港本來就是開放」，認為循計劃而來的人，有機會留港工作。

A-Level考試培訓機構的學生Niki（化名）以自修生身份報考DSE。她說，中三中考成績已反映自己「（高考）考不過」，「如果再去參加（內地）高考，會死得更慘」，故選報考競爭相對較少的DSE，計劃下月來港住酒店應考主科。阮女士今陪同在深圳就讀A-Level私立學校女兒考試，她說DSE競爭較不激烈，有機會升讀較好的大學。她說，北區一帶沒有賓館，而從深圳到北區需約50分鐘，打算下月即日往返兩地，以應考主科。

相關字詞﹕編輯推介 文憑試 優才計劃 港人子弟學校

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