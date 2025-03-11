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父涉虐殺2歲女　曾要求女友打、罰女兒「好似湊狗仔咁」 (18:30)

無業漢涉2020年猛烈搖晃兩歲女兒致死，案件今（11日）在高院續審。庭上透露，被告曾發WhatsApp信息，著女友責罰女兒，揚言「好似湊狗仔咁，狗仔喺邊度瀨尿，你即刻罰佢、打佢，佢咪以後唔敢」。被告庭上表示，從未將女兒視作小狗，只想管教女兒。法官黎婉姬說「你講明打佢喎」，被告遂承認有管教和打的意思。

被告劉佳坪（42歲）自辯表示，他事發時段只打過一天散工，其餘時間無業。事發2020年7月18日，他稱女兒雅思不斷哭鬧，他捉住女兒的肩膊搖晃，其後得知女兒墮地。在控方盤問下，他承認搖晃女兒和管教沒有關係，但否認刻意為之。控方質疑他明知道搖晃嬰兒是危險動作，便訛稱女兒跌倒，他一概否認。

控方指出，被告無意管教女兒，只想向女兒發泄脾氣。他表示自己脾氣臭，但非常疼愛女兒，「我只不過係嚴厲，對個女唔係無愛」。他承認數次被女兒的哭聲惹怒，不覺得幼童哭泣有問題。控方指，他經常和女友投訴女兒哭泣，稱「唔可以由朝喊到黑」；他解釋只是晦氣話，不是真心話。

被告曾發信息提醒女友管教女兒，指教導小朋友如同教小狗。他作供強調「無一秒當個女係狗咁湊」，只是打個比喻，著女友教導女兒建立好習慣，不要尿牀。在控方和法官質疑下，他承認有管教和責打之意。

控方讀出事發前一至兩個月的WhatsApp對話，被告胞妹表示雅思很乖巧，著被告別因女兒哭泣就責罰；被告胞姊則說「虐兒罪好重，可以坐一世，求你唔好案件重演……你唔好將情緒發泄喺佢身上」。被告庭上解釋，他曾大聲責罵和打女兒嘴部，家人以為他向女兒發泄情緒，實際並非如此。他稱曾因向女友淋腐液入獄，家人不想他再次衝動犯事。聆訊明續。

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