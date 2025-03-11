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海關破有紀錄以來最大宗走私金條案　截運往日本貨物檢值4600萬元黃金 (18:25)

海關偵破有紀錄以來最大宗走私金條案，亦是海關本年度首宗偵破的走私黃金案件。行動中，海關檢獲64條、每條重1公斤的金條，市值4600萬元，若成功走私可逃避約460萬港元的日本關稅。涉案金條收藏在一批集運貨位內，有一間內地集運公司經本港空運到日本一間集運公司，暫未知金條來自內地或本港，海關正調查事件，暫時未有人被捕。

海關機場科空運貨物組督察陳泳言指，上周三（5日）清晨，海關人員根據風險評估及情報分析，揀選一票由香港準備付運往日本，報稱載有玩具、燈及帽子的集運貨物檢查。該批貨物共有124件包裹，共重1.1公噸。關員透過X光影像，見到其中4件包裹密度異常高，有可疑，於是逐一磅重，發現每件報稱1.1公斤的貨物實際重超過17公斤。關員打開檢查，發現4個包裹各有一大兩小紙箱，大箱內各有一部電子用品，小箱則各有一個鐵盒。由於鐵盒異常沉重，關員遂打開檢查，發現內藏黃金金條。4件包裹，8個鐵盒，共收藏64條金條，每條約1公斤，共重64公斤，市值4600萬。鐵盒還有定位裝置。

海關有組織罪案調查科調查主任何廷俊引述統計處資料指，香港國際機場2023年處理空運貨物吞吐量達430萬公噸，居全球首位，不法分子企圖利用頻繁空運物流逃避海關調查。何指，涉案貨物由一間內地物流公司付運到一間日本物流公司，貨物中間經過香港，暫時未知黃金來自內地或於本港「加料」。若成功走私，可逃避約460萬港元的日本關稅。

據了解，涉案物流公司來自廣東省，日本的收貨地址則位於東京。據悉涉案金條沒有記號，將交由化驗所檢驗純度等，而海關之前檢獲的走私黃金都是比較值錢的「9999金」。

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