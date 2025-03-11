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東區區議會支持向表匠杜小輝發牌 (18:15)

在北角開業35年的無牌鐘表維修工匠杜小輝，獲食環署原則上同意向他發固定攤位（工匠）小販牌照（「工匠牌」），署方今日（11日）就發牌諮詢東區區議會食物環境衛生委員會。委員會主席阮建中總結，該委員會支持署方發牌，希望可令東區「有些特色的工匠」。食環署早前回覆本報查詢，指如獲委員會支持發牌，便隨即會進入發牌程序，意味杜先生將獲得牌照。

食環署早前已指原則上同意向杜小輝發「工匠牌」，擬發牌位置在炮台山港鐵站出口附近，可擺設一個面積為0.6米乘0.45米的攤位，並每年向署方繳付3458元牌照費和攤位費。

委任區議員李莉指，支持署方發牌，鐘錶維修的傳統技術「快要失傳」，認為申請象徵文化傳承，加上附近街坊亦需要相關服務，希望署方向他發牌。民建聯洪連杉也支持發牌，並詢問當局過去是否有個案申請不符合資格被拒。

民建聯洪志傑則指，據他了解，英皇道新都城大廈外亦有另外一檔鐘錶工匠申請牌照，冀了解當局會否亦考慮發牌。委任區議員郭浩景提及，是次發牌似乎是基於2009年所作的調查，詢問署方會否考慮開放機制，容許合資格的無牌工匠可申請。

食環署東區衞生總督察陳思敏表示，就是否有個案曾因不合資格被拒絕，暫時未有資料，而東區獲記錄的工匠有兩名，其中一位是現正討論發牌的個案，另一位也是鐘錶修理工匠，但因經營地點未獲得相關部門支持，會繼續跟他溝通，解釋發牌目的，讓其可以再考慮。

就2009年實况調查中未有記錄的申請者會否不被考慮，陳稱當局會考慮多方因素，如會否可以提供相關的資料，證明曾做過相關業務，再一併去審視實際情况再作考慮。

陳思敏又指，就新都城對出經營的工匠，並不在署方2009年的調查中有記錄，但署方有收到相關查詢，也知道其有意申請牌照經營，正與其聯絡，希望可提供更多資料，以便跟進。

相關字詞﹕編輯推介 東區 區議會 食環署

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