東區區議會支持向表匠杜小輝發牌 (18:15)

食環署早前已指原則上同意向杜小輝發「工匠牌」，擬發牌位置在炮台山港鐵站出口附近，可擺設一個面積為0.6米乘0.45米的攤位，並每年向署方繳付3458元牌照費和攤位費。

委任區議員李莉指，支持署方發牌，鐘錶維修的傳統技術「快要失傳」，認為申請象徵文化傳承，加上附近街坊亦需要相關服務，希望署方向他發牌。民建聯洪連杉也支持發牌，並詢問當局過去是否有個案申請不符合資格被拒。

民建聯洪志傑則指，據他了解，英皇道新都城大廈外亦有另外一檔鐘錶工匠申請牌照，冀了解當局會否亦考慮發牌。委任區議員郭浩景提及，是次發牌似乎是基於2009年所作的調查，詢問署方會否考慮開放機制，容許合資格的無牌工匠可申請。

食環署東區衞生總督察陳思敏表示，就是否有個案曾因不合資格被拒絕，暫時未有資料，而東區獲記錄的工匠有兩名，其中一位是現正討論發牌的個案，另一位也是鐘錶修理工匠，但因經營地點未獲得相關部門支持，會繼續跟他溝通，解釋發牌目的，讓其可以再考慮。

就2009年實况調查中未有記錄的申請者會否不被考慮，陳稱當局會考慮多方因素，如會否可以提供相關的資料，證明曾做過相關業務，再一併去審視實際情况再作考慮。

陳思敏又指，就新都城對出經營的工匠，並不在署方2009年的調查中有記錄，但署方有收到相關查詢，也知道其有意申請牌照經營，正與其聯絡，希望可提供更多資料，以便跟進。