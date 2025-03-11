涉逃犯條例法案委員會「雙胞胎」及審國歌法時潑臭水　朱凱廸、陳志全認罪加監7天及20天　林卓廷不認罪 (17:53)

2019年涉《特權法》案中，被告朱及陳同承認2項「襲擊，妨礙或騷擾在會議廳範圍內的議員」罪。朱承認另2項相同控罪，林卓廷則否認該2罪。

陳在涉潑臭水案承認一項藐視罪。陳的另一項「意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而企圖施用有害物品」罪獲不提證供起訴，朱獲控方撤回一項相同控罪，以及一項藐視罪。

鄭官指，在《特權法》案，朱及陳沒使用嚴重武力，不涉嚴重肢體衝突以及沒人嚴重受傷，但行為令會議暫停。鄭官說，現場是議事地方，應用和平合規方式表達意見。在臭水案中，陳令會議暫停數小時，藐視及干擾議會議事，但接納他已賠償消毒費用。

鄭官以監禁21日為朱的量刑起點，因他及時認罪給予他三分一扣減，終判囚14天，當中7天與他正服的另案刑期同期執行。陳較遲認罪，在2案的量刑起點都是21天，分別獲5天及近四分一扣減，共判囚32天，其中12天與現有刑期同期執行。

在內委會案，陳2項「干預、騷擾、抗拒或妨礙正在執行職責的立法會人員」罪及一項藐視罪獲不提證供起訴，朱獲撤回各一項藐視罪及「干預、騷擾、抗拒或妨礙正在執行職責的立法會人員」罪。