明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

涉逃犯條例法案委員會「雙胞胎」及審國歌法時潑臭水　朱凱廸、陳志全認罪加監7天及20天　林卓廷不認罪 (17:53)

前立法會議員朱凱廸、林卓廷、陳志全涉因2019年立法會審議《逃犯條例》修訂法案時，法案委員會主席之位「鬧雙胞」一事被控違反《立法會（權力及特權）條例》。朱及陳另涉於2020年5月在內務委員會會議期間引起騷亂，以及被指在2020年6月立法會《國歌法》三讀辯論時潑臭水。3案今於西九龍裁判法院提堂，朱及陳在內委會一案的全部控罪獲撤回。陳就潑臭水案承認一項控罪。朱及陳就《特權法》一案承認共4罪，林否認2罪，署理主任裁判官鄭念慈將案件案排期於9月26日開審。朱判囚14天，陳判囚32天。

2019年涉《特權法》案中，被告朱及陳同承認2項「襲擊，妨礙或騷擾在會議廳範圍內的議員」罪。朱承認另2項相同控罪，林卓廷則否認該2罪。

陳在涉潑臭水案承認一項藐視罪。陳的另一項「意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而企圖施用有害物品」罪獲不提證供起訴，朱獲控方撤回一項相同控罪，以及一項藐視罪。

鄭官指，在《特權法》案，朱及陳沒使用嚴重武力，不涉嚴重肢體衝突以及沒人嚴重受傷，但行為令會議暫停。鄭官說，現場是議事地方，應用和平合規方式表達意見。在臭水案中，陳令會議暫停數小時，藐視及干擾議會議事，但接納他已賠償消毒費用。

鄭官以監禁21日為朱的量刑起點，因他及時認罪給予他三分一扣減，終判囚14天，當中7天與他正服的另案刑期同期執行。陳較遲認罪，在2案的量刑起點都是21天，分別獲5天及近四分一扣減，共判囚32天，其中12天與現有刑期同期執行。

在內委會案，陳2項「干預、騷擾、抗拒或妨礙正在執行職責的立法會人員」罪及一項藐視罪獲不提證供起訴，朱獲撤回各一項藐視罪及「干預、騷擾、抗拒或妨礙正在執行職責的立法會人員」罪。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 朱凱廸 陳志全 林卓廷

上 / 下一篇新聞