明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

警拘73傀儡戶口持有人　涉53宗騙案 (17:38)

警方展開代號「寒壁」的執法行動，打擊詐騙及洗黑錢活動，拘捕73名傀儡戶持有人，涉及53宗不同類型騙案，涉款約4100萬元。

秀茂坪警區總督察(調查)郭家瑩表示，秀茂坪警區2月至3月期間在全港展開代號「寒壁」打擊詐騙及洗黑錢的拘捕行動，共偵破53宗於2021年2月至2024年10月發生各類型的詐騙案件，涉及金額約4100萬元，並拘捕73名收取騙款的傀儡戶口持有人，他們報稱無業、地盤工、家庭主婦及運輸工人等，年齡介乎19至78歲。

秀茂坪科技及財富罪案調查隊督察陳肇峯指，行動中偵破的53宗不同類型騙案，包括刷單騙案、假投資、網上購物騙案以及電話騙案等，總損失金額約4135萬元，涉及187名事主，年齡介乎14歲至85歲。其中，投資騙案佔整體損失約6成，損失最高約2252萬元，當中一宗投資虛擬貨幣，涉及金額381萬元。另外刷單騙案平均損失金額亦較高，騙徒以分段式詐騙手法，減低事主戒心，事主分多次匯款，令損失金額不斷增加，至後期才被發現受騙。

另外，其中一名被捕傀儡戶口持有人為78歲報稱退休男子，他的銀行戶口涉及一宗網上求職騙案，收取騙款約43萬元。據了解，該名被捕男子在街頭遇上不法分子招攬，聲稱只要開一個銀行戶口，就可以賺取報酬，他因一時貪念，其後開設戶口，將資料及密碼售出，成為犯罪工具。

相關字詞﹕騙案 編輯推介

上 / 下一篇新聞