警拘73傀儡戶口持有人　涉53宗騙案 (17:38)

秀茂坪警區總督察(調查)郭家瑩表示，秀茂坪警區2月至3月期間在全港展開代號「寒壁」打擊詐騙及洗黑錢的拘捕行動，共偵破53宗於2021年2月至2024年10月發生各類型的詐騙案件，涉及金額約4100萬元，並拘捕73名收取騙款的傀儡戶口持有人，他們報稱無業、地盤工、家庭主婦及運輸工人等，年齡介乎19至78歲。

秀茂坪科技及財富罪案調查隊督察陳肇峯指，行動中偵破的53宗不同類型騙案，包括刷單騙案、假投資、網上購物騙案以及電話騙案等，總損失金額約4135萬元，涉及187名事主，年齡介乎14歲至85歲。其中，投資騙案佔整體損失約6成，損失最高約2252萬元，當中一宗投資虛擬貨幣，涉及金額381萬元。另外刷單騙案平均損失金額亦較高，騙徒以分段式詐騙手法，減低事主戒心，事主分多次匯款，令損失金額不斷增加，至後期才被發現受騙。

另外，其中一名被捕傀儡戶口持有人為78歲報稱退休男子，他的銀行戶口涉及一宗網上求職騙案，收取騙款約43萬元。據了解，該名被捕男子在街頭遇上不法分子招攬，聲稱只要開一個銀行戶口，就可以賺取報酬，他因一時貪念，其後開設戶口，將資料及密碼售出，成為犯罪工具。