前筲箕灣街市改建私樓　規劃署爭取增加社區設施 (16:05)

規劃署提交該會文件指，擬把前筲箕灣街市大廈用地及筲箕灣街市休憩處，改劃為甲類住宅地帶，發展用地面積約1450平方米，樓宇不得高於110米，最低3層可作商業用途，包括商店及服務行業和食肆。

工聯會吳清清詢問用地的住宅可蓋層數，有多少比例的地方可供公共設施使用，指當區缺乏公營牙醫診所，冀有關部門考慮於該處設置；工聯會何毅淦則關注，地盤附近缺乏停車位，冀部門加設泊車位，又指附近的城隍廟多善信參拜，提醒當局注意避免引起社區矛盾。自由黨阮建中提議，當局可將樓宇需提供公共設施寫入地契，「否則你說全部空間交給發展商做商業活動，咁咪搞商場囉」，空間或會因此浪費。

規劃署港島規劃專員張嘉琪回應指，如有需要或可將部份用地的用途要求寫入地契，但強調要經相關部門討論後才可決定，當局會積極考慮及爭取增加社區設施；交通方面，規劃時會按相關指引，提供足夠的車位和上落客設施。

關於附近城隍廟燃燒冥鏹及化寶，張嘉琪說該廟已增設一些改善空氣污染的設備，確保將焚燒冥鏹的煙對附近居民的影響減到最低，未來樓宇設計上亦會避免將通風位設在面向城隍廟的方向。