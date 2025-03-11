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陳虹秀暴動案重審裁定罪成　社工註冊局：對如何處理陳虹秀社工註冊「無咩選擇」 (14:52)

涉2019年8．31灣仔衝突案暴動罪的「陣地社工」成員陳虹秀一度被裁定表證不成立，前年律政司上訴得直，案件發還重審。陳早前不認罪受審，案件今日（11日）於區域法院作裁決，法官裁定被告的一項暴動罪成立，還押候判。 

據社工註冊局資料顯示，陳虹秀的社工註冊於本年2月期滿，其續期申請審核中。社工註冊局主席許宗盛表示，剛從新聞得悉陳虹秀暴動罪成，因屬嚴重罪名，「估計（註冊局）無咩選擇」，但確實如何處理尚要待註冊局開會商議。他又指，註冊局今午會有會議處理社工註冊申請，如能夠獲得資料、有足夠時間處理，也會盡快處理陳虹秀的續期申請。

被告陳虹秀（案發45歲）否認一項暴動罪，她被指2019年8月31日在灣仔軒尼詩道與盧押道一帶與其他身分不詳的人參與暴動。陳於裁決前在社交媒體上發帖文稱，「無論結果係點，我好平安，大家唔好太難過，唔好太憤怒，因為我已比別人多咗好多時間準備同做自己喜歡嘅事情。」

陳虹秀被定罪後表現冷靜，在犯人欄內自行翻閱法庭頒布的判辭。法官將案件押後至4月3日作求情，並將案件判刑定於4月9日，屆時一併處理陳虹秀與同案已認罪被告的判刑。

法官於判辭指，接納5名控方證人的證供，指當晚軒尼詩道發生暴動。被告於晚上7時42分至8時20分一直身處暴動現場，被告身穿印有「我哋係社工守護公義」的黑衫、在現場用咪及擴音器叫喊，顯然來引起現場人士的注意，她攜帶「豬嘴」亦是預料現場演變成非法集結或暴動，故被告當晚是有備而來。

法官又指，當警方推進時，被告明知警方給予在場人士時間及機會離開，但被告選擇留在現場叫喊，說出對警方失實的指控，包括說警方不應「大追捕大追殺」；被告亦說「呢個係市民發出嘅警告」，藉此表達她代表市民向警方作出指控，連她身為專業的社工都認為警方行為並不恰當，暗示公義一方在於示威者，而被告與示威者同一陣線。被告當時的叫喊鼓動示威者士繼續集結暴動，令他們知道有人替他們發聲、指控及拖延警方，給予示威者支持及作後盾。環境證供的疊加令法庭能作出壓倒性的推論，最終裁定被告的暴動罪成立。

據控方案情指，當晚灣仔一帶發生暴動，陳被捕前約20分鐘內，曾以擴音器向警方叫喊，稱「呢個係市民發出既警告，請你唔好開槍。你唔可以開布袋彈」、「因為大量市民係人群當中，有老人家，有小朋友，有師奶，有街坊，你地今日嘅行動目的唔係大追捕大追殺，你係需要給予足夠時間俾市民撤離」等說話。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 反修例 暴動罪

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