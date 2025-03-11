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七旬星漢以玩具槍打劫銀行及萬寧　判囚11年 (13:38)

七旬新加坡籍老翁2022年在油麻地一間銀行打劫，於紙條寫上「不合作，我們開槍」字句，更一度亮出懷疑手槍，劫走1.4萬元。警方拘捕被告後，發現被告2020年以同一招數企圖在太子萬寧犯案。男子早前承認企圖搶劫及搶劫兩罪，今（11日）於高等法院判囚11年。

辯方求情指，被告梁厚誠（現年75歲）是家中經濟支柱，因疫情和社運緣故生活拮据，擔心被業主趕出寓所，以錯誤方法解決問題。辯方又指，被告年紀老邁和患糖尿病，冀法庭輕判。

法官游德康表示，雖然被告年紀大，但搶劫為嚴重控罪，法庭僅以年紀減刑會減輕阻嚇力。就萬寧企圖搶劫案，游官指被告聲稱手中玻璃瓶載有電油，若被告真的點燃電油，不只危害傷害職員，亦會危及無辜的人。游官表示，控方無證據證明玻璃瓶液體為何物，但被告警誡下稱為清水，考慮到清水有別於實際電油，法庭以5年6個月為企圖搶劫罪的量刑起點。

至於銀行劫案，游官表示被告以槍狀物指向職員，涉及加刑因素，以12年為搶劫罪的量刑起點。游官考慮被告開審前認罪，獲得20%認罪扣減，部分刑期同期執行，總刑期為11年。

案情指，2020年7月1日晚上近8時，被告向太子金都中心萬寧分店收銀職員丟下紙條，寫有「打劫！要命就交錢出來，快，否則用電油燒死你」，職員不為所動，斥責被告要求離開，過程被閉路電視拍下，但一直未能鎖定被告。

2022年4月14日下午3時半，被告向油麻地中國建設銀行（亞洲）分行櫃枱遞上寫有「打劫！我們有槍，快把錢放進袋裏」的紙條，其間曾以槍狀物指向職員。職員將共1.4萬元現金放入袋中，被告之後離開。

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