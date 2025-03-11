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入讀中大碩士後學習表現欠佳惹疑　內地男被揭持假學歷及「請槍」面試判囚3個月 (12:49)

一名內地男子涉嫌向中大訛稱於紐約大學畢業，由他人假冒自己出席線上面試，成功入讀中大碩士課程後因表現欠佳被揭發持假學歷，男子今（11日）在沙田裁判法院承認「以欺騙手段取得服務」罪，原被控的「為取得入境證而安排作出虛假陳述」罪則撤回。辯方求情指被告曾獲航空業相關證書，在中介提議下干犯本案，現已知錯，裁判官考慮所有因素後判被告監禁3個月。

持雙程證的被告鮑俊揚（30歲）在控罪書上無報稱職業。辯方求情指被告無案底、未婚，曾修讀航空業相關課程，並從事飛機工程技工，雙親今有到庭支持他。

被告承認的案情指，2022年12月19日中大接獲被告申請入讀2023/24學年工商管理碩士課程，被告在申請表格上聲稱持有美國紐約大學理學士學位（2016年頒發）。中大隨後與一名冒充被告的男子進行線上面試，被告並進一步呈交寫上其名字的紐約大學成績表。2023年2月中大取錄被告，被告接受並繳付學費。

案情續指，同年8月開學後，被告有出席中大的教授服務，包括講課、輔導學習小組、使用圖書館設施、考試及評分。去年4月由於其學習表現欠佳，中大進行內部調查，紐約大學回覆確認被告並非該校畢業生。事件於8月29日報警處理，被告的入讀資格於9月3日被褫奪。9月16日被告經落馬洲出入境管制站入境香港，被入境處人員截停。

查問下被告表示他2014至2018年於加拿大Canadore College修讀航空課程，並非其他學術機構頒授的學士學位持有人，涉案申請由中介處理。被告隨後被捕，警誡下保持緘默。

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