終院下月1日起直播實質上訴案件法庭程序　不包括國安及「受高度政治關注的案件」 (11:49)

首兩宗現場直播的終審法院案件將於今年4月1日和7日舉行聆訊。司法機構將會透過自家平台現場直播，取代之前4次試行直播的外判安排，目的是確保以最具成本效益的方式使用公共資源。

公眾人士包括傳媒不得錄製或使用現場直播片段作任何用途。司法機構會實施一般應用於串流平台的數碼版權管理機制措施，以防止未經授權對直播內容錄製、截屏及非法發布。直播結束後，相關法庭程序的片段會上載至終審法院網站，並在聆訊日之後保存一個月。立法會預期於本月下旬恢復二讀辯論《法院（遙距聆訊）條例草案》，當條例通過後，有關未經授權紀錄和發布法律程序的罪行的條文，將適用於先導計劃期間就終審法院聆訊的現場直播。