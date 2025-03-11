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終院下月1日起直播實質上訴案件法庭程序　不包括國安及「受高度政治關注的案件」 (11:49)

司法機構將於4月1日推行為期兩年的先導計劃，現場直播終審法院實質上訴案件的法庭程序。不過，涉及國安、「備受矚目的公共秩序案件」、「受高度政治關注的案件」、須保障兒童或精神不健全的成年人的權益、維護私隱、商業秘密或商業機密等案則不會直播。司法機構解釋指，安排旨在維持法庭內的應有行為舉止，避免對訴訟人和律師造成過大壓力，以及維護司法公正和公義，重申除非終審法院另有指示，相關案件的聆訊仍會向公眾開放，公眾人士仍可一如以往親身出席聆訊。

首兩宗現場直播的終審法院案件將於今年4月1日和7日舉行聆訊。司法機構將會透過自家平台現場直播，取代之前4次試行直播的外判安排，目的是確保以最具成本效益的方式使用公共資源。

公眾人士包括傳媒不得錄製或使用現場直播片段作任何用途。司法機構會實施一般應用於串流平台的數碼版權管理機制措施，以防止未經授權對直播內容錄製、截屏及非法發布。直播結束後，相關法庭程序的片段會上載至終審法院網站，並在聆訊日之後保存一個月。立法會預期於本月下旬恢復二讀辯論《法院（遙距聆訊）條例草案》，當條例通過後，有關未經授權紀錄和發布法律程序的罪行的條文，將適用於先導計劃期間就終審法院聆訊的現場直播。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 現場直播

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