沙官23學生參加內地交流團後現急性腸胃炎徵狀　衛生防護中心正查源頭 (23:07)

衛生防護中心今日（10日）回應有傳媒查詢沙田一中學有學生參加內地交流團返港出現腸胃炎徵狀一事，指經聯絡校方知悉，約120名師生到韶關交流，回程當日有兩名學生分別於早上及中午出現急性腸胃炎病徵，其中一人當日下午落車後嘔吐。據悉，該校為沙田官立中學。

中心續稱，該校陸續有21名參與同一交流團的學生在上周六至今日期間出現急性腸胃炎徵狀，包括嘔吐、腹瀉、腹痛、發燒等。9人已求醫，全部無需入院。

中心指，正從不同方向調查是次急性腸胃炎爆發個案的源頭，包括經人傳人、或受污染的食物或環境傳播的可能性，並把相關食肆資料通報廣東省當局。中心會繼續跟進事件，包括安排患者收集糞便樣本作化驗及向該學校提供感染控制的建議措施。有關個案的流行病學調查仍在進行中。

中心指，病毒性腸胃炎較常見於天氣較涼的季節，可由多種病毒引致，最常見的是諾如病毒和輪狀病毒。主要病徵是腹瀉及嘔吐，其他病徵包括頭痛、發燒及腹痛。中心提醒市民應經常保持個人、食物及環境衞生。