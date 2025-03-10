旺角新寶戲院4月1日結業 田啟文﹕香港戲院只能挨打 (22:32)

新寶院線今夜在 facebook 發帖附上新寶戲院結業通告，宣布戲院將營業至本月31日，並於下月1日正式結業，謂「在結業前，將繼續提供電影放映服務」。

新寶戲院在2005年開業。戲院指感激觀眾多年支持與陪伴，「新寶戲院的點點滴滴，將永遠留在我們的記憶中」。新寶戲院結業後，新寶院線僅餘屯門凱都戲院繼續營運。

香港電影工作者總會發言人田啟文表示，疫後經營環境每况愈下，去年已有9間戲院倒閉，對再有戲院結業並不詑異。他解釋，香港屬高消費城市，「燈油火蠟、租金樣樣都貴」，而本地戲院更需與深圳競爭，「同一套戲，在香港看要100、120元，過了深圳河只需30、40元」，加上近年海外電影的叫座力、票房相對失色，形容香港戲院「只能挨打」，「種種痛擊下，不結業也不知可以怎做？」

新寶院線在1988年創立，高峰時曾坐擁5間戲院，惟待新寶戲院結業後，僅餘屯門凱都戲院繼續營運。田啟文說，新寶院線為抗衡香港電影市場的三大院線而成立，服務香港逾卅年，是「老字號」、「傳統舊式戲院的代表」，歎息近年旗下戲院相繼結業，宛如「一個時代的終結」。