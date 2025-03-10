戶戶送宣布將撤出香港　消委會暫未接獲投訴　籲平台清楚解釋轉會安排 (21:54)

消委會表示，從媒體及 Deliveroo 程式知悉Deliveroo與另一個外賣平台合作提供獨家優惠，受影響會員通過專屬優惠碼可在該外賣平台登記享用免費6個月付費會籍計劃，而Deliveroo程式亦提到，如受影響會員接受安排並按程式提供的相關連結，該外賣平台將會處理其部分個人資訊。

消委會呼籲Deliveroo及接手的另一個平台主動向消費者解釋清楚相關安排及細節，包括若消費者本身在另一個平台已有付費會籍，是否能額外享有6個月免費會籍；如消費者不同意轉用另一平台，是否可退款及其安排；Deliveroo會否轉移用戶的個人資料至另一個平台等。此外，用戶免費試用6個月後，新平台不應自動續期及收費，而應讓消費者自行選擇加入。

消委會又指，Deliveroo及接手的另一個平台應給予充足及合理的時間讓消費者考慮，亦應安排足夠人手處理消費者查詢。消費者在決定是否接受有關安排前，應先仔細了解相關條款及作出所需查詢。