EMILY Online｜田北辰帶孫女睇高球賽有意收獲 (21:45)

LIV高爾夫球巡迴賽香港站上周一連3日於香港哥爾夫球會粉嶺球場煞科,唔少政商界人士入場睇波,而實政圓桌立法會議員田北辰,周六(8日)更帶埋正學緊高球嘅孫女捧場,孫女想一睹球星風采。田二少話,當日賽事結束時,佢哋等球手經過,見到英格蘭球手基斯(Paul Casey),田二少就大聲叫出去,話「Hi Paul, how do you like Hong Kong?」點知呢句問好,換來基斯將有佢簽名嘅高球拋畀佢,田二少即刻借花敬佛,將高球轉贈孫女,話孫女幾乎開心到暈,相信畀孫女觀看賽事,可以令佢更主動學習高球。