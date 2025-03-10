EMILY Online｜田北辰帶孫女睇高球賽有意收獲 (21:45)

田二少話，佢都好支持香港多辦呢啲國際性嘅體育盛事，認為可以帶動香港旅遊業同消費之餘，仲可以鼓勵及吸引更多年輕人嘅參與運動。

講開盛事，田二少及哥哥田北俊，上周買飛入場，去啟德體育園睇世界格蘭披治桌球大獎賽。不過，有環團指體育園「一園兩制」，場地規則講明唔畀帶空器及連蓋樽裝水入場，但大會向貴價飛嘅觀眾派發連樽蓋樽裝水，批評園方以安全考慮禁止觀眾自攜容器入場的說法不攻自破。環團綠色和平仲影到田氏兄弟係場內，旁邊放著樽裝水及保溫杯。

田二少回應本報查詢話，唔同票價涉及唔同贈品並無問題，「但如果嗰樣嘢涉及安全，甚至違反安全條例，就不應該」。佢質疑貴價票觀眾獲送樽裝水，「係咪VIP就比較信得過？」田二少又話，佢當時都無留意到場地規則，亦都冇提阿哥，因為當時大家嘅心情都心急睇波，只係留意邊個球手對邊個，話「今次完全係我疏忽，日後會多加留意。」