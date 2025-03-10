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建造業議會主席何安誠：私人工程量減但公共工程開支勢增　信業界前景亮麗 (18:39)

有意見指建造業工程量減少。建造業議會主席何安誠今（10日）在傳媒茶敘表示，雖私人工程量減，但《財政預算案》提及中期財政預測的基本工程開支，由去年平均每年約900億港元增至未來平均每年約1200億港元，相信能為業界提供一定數量的生意，形容業界前景亮麗，令他們願意繼續投資人才方面，而且議會有財務幫助，整體而言看到曙光。

建造業議會於2022年5月及2023年7月皆發布建造工程預測，惟去年至今仍未有最新預測。被問到是否擔心預測結果太差會影響市道，建造業議會執行總監鄭定寕指，在2023年發布結果後，一直在收集不同數據，但有關數據不時有變化，仍需時收集更多數據，強調最新數據「很快推出」。

根據建造業議會過去一年的註冊工人數據，本港工人年齡以50至54歲居多；另外高參與水平工人佔整體約57%。被問到是否反映工人老齡化問題未見改善，以及工人受工程量影響導致開工不足，鄭定寕指，工人平均年齡為47.6歲，同時有逾10%工人超過65歲，但透過培訓、應用科技等措施，相信工人平均年齡不會再惡化，亦下調年齡需時。

針對開工不足，鄭定寕稱，本港約66萬註冊建造工人，而約39萬人常態在地盤工作，當中較活躍佔31萬人，其餘8萬人部分屬普通工人，議會正加緊培訓有關普通工人，希望令他們成為技術工人；議會認為隨着私人市場下滑，現有大量基建工程，有4萬工人可以轉型，成為「一專多能」的工人，使目前較少工作量的工人，可轉換至工作量較多的工種。他又指，行業工作模式不一，地盤先釘板後紥鐵，導致部分工種並非經常開工，「開工一陣，又要停一個小嘅時間」。

鄭說，現傳出不少負面新聞，如有公司傳出欠薪、清盤，但僅是個別公司問題，認為問題並非非常嚴峻。

至於新一份《財政預算案》提及建造業議會撥款約1.5億元，資助約2500個工程、建築、測量、規劃及園境的學位課程畢業生提供在職培訓。鄭定寕指，名額約2500個，預料每人每月資助5000元，為期1年，對象為合資格人士包括35歲以下 、未曾考獲專業資格，且沒有收取其他津貼的人士，盼有助業界挽留人才。

相關字詞﹕編輯推介 建造業議會 建造業 財政預算案2025

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