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Deliveroo戶戶送攻港九年曾一支獨秀　Foodpanda疫情期間追上　KeeTa後來居上 (17:54)

外賣平台Deliveroo戶戶送下月撤出香港。戶戶送2015年底攻港後，香港業務迅速發展，更推出中央廚房、超市等服務，去年10月剛宣布在尖沙咀地鋪開超市分店。但疫情時期被對手Foodpanda追過，隨後更被前年登陸香港、美團旗下KeeTa後來居上。

戶戶送2013年由許子祥（Will Shu）在倫敦創立，2015年底攻港。截至上月，戶戶送與過萬間餐廳及生活百貨商戶合作，有約1萬名送遞員。除了外賣服務，戶戶送版圖也拓展到中央廚房、超市百貨，包括2018年推出「戶戶小廚」，提供煮食設備讓合作餐廳派廚師進駐，高峰期達8間廚房。疫情期間，戶戶送2022年推出網購百貨超市「戶戶超市」（Deliveroo Hop），在中環、屯門、觀塘均設分店，去年10月剛宣布在尖沙咀地舖開設第4間分店，據報租期3年，租金總開支近400萬。

2018年，香港區時任總經理羅家聰曾稱，以收入計算，集團的市場佔有率約六成。根據市場調查機構Measurable AI，2019年5月戶戶送仍是香港最大的外賣平台，不過2020至2021年疫情高峰期被Foodpanda追上，兩者平分秋色；到2022年，Foodpanda香港業務迅速增長，戶戶送市佔率持續下跌。

據Measurable AI數字，KeeTa在2023年攻港後，單計外賣訂量單，同年11月市佔率達30%，已略超戶戶送的27.9%。戶戶送當時曾發聲明，稱不認同數據，因報告以11月香港訂單總數不到0.15%為樣本，結果具誤導性；香港區總經理Nick Price受訪時稱，平台其他數據來源顯示，訂單量和銷售額仍是全港第一。但去年5月，KeeTa引述Measurable AI數字，稱以去年3月訂單數量計，已佔香港外賣市場約44%份額，躍居首位。

自2020年撤出台灣及今年撤出香港後，戶戶送的亞洲市場僅剩新加坡。

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