永東推啟德體育園跨境直通巴　提供「演唱會散場班次」　待演唱會結束後半小時開出 (17:34)

啟德體育園本月揭幕，永東巴士今日宣布將推出啟德體育園往返大灣區各城市的跨境直通巴士服務，覆蓋廣州、中山、佛山及順德等14座城市。收費方面，平日班次往返深圳每人60元，往返其他城市則按距離而異，平均約100元；至於演唱會散場班次，北上往深圳每人100元，往其他城市則平均約200元。

永東直巴營運副總監謝蔚俊表示，演唱會散場班次屬深宵服務，票價會相對較貴，考慮到演唱會觀眾希望看畢演唱會，將定於結束後半小時開車，「就算開到演唱會唱到午夜12時，我們也會等到12時半」。他說，已預留45至50班車應付散場需要，每班車可載約45人，強調服務量沒上限，隨時可調配車輛。

永東巴士另與購票平台Cityline合作，讓內地觀眾可前往大灣區內的永東巴士服務點領取門票。謝蔚俊說，不少來看演唱會的乘客均是第一次來港，「只為了追星」，約八成會即日來回，而他們抵港後往往需第一時間趕去取票，盼新服務可便利他們。