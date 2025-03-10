天瑜死忌　父促警方重啟調查　或考慮私人檢控 (17:23)

周父早前稱發現涉事麻醉科醫生於天瑜手術後8日更改手術當天紀錄，涉嫌刪除一項注射葡萄糖及鹽水紀錄，並指醫管局曾解釋天瑜心臟停頓原因是「液體過載」，質疑該紀錄是否「關鍵」。律政司早前決定不檢控，警方表示按照死因裁判官指示跟進，以便裁判官決定會否召開死因庭。

陸偉雄早前去信警方，希望能提供更多調查資料，惟警方回覆稱目前正作死因研訊相關跟進，無其他資料提供。陸今形容現時對警方調查方向及資料為「不明就裡」，期望警方可以提供調查方向，包括曾詢問哪些人錄口供等。

陸偉雄表示，如果最後警方無法提供或依然決定不檢控，陸稱會考慮透過出律師信等方式，向醫管局詢問相關人員資料，邀請證人以作私人檢控。

周父今指，瑪麗醫院在天瑜手術後6個月才首次披露延遲輸血事件，且很多真相都是他自己查找出來的，形容院方從始至終「欺騙、隱瞞、拖延」，是百分之百的蓄意行為，無法原諒，又指醫管局一直是「有回信，冇回答」。他還質疑醫衛局不作為，監管不力。

周父要求警方交待案件的調查方向，並指出若因擔心影響死因庭而不確認醫療紀錄的真實性屬「本末倒置」，認為日後開設死因庭或追責等皆基於醫療紀錄，但如果紀錄作假，則後續一切將變得毫無意義，強調確認醫療紀錄真實性非常重要。

周父還說，自己去年癌症復發，健康不理想，提及目前大腦有三粒腫瘤，希望知道真相，不留遺憾，希望「上去見天瑜」時可問心無愧，「望着佢嘅眼睛話，『天瑜，阿女，爸爸當年盡了力幫你去fight（爭取），我冇放棄過』。」

本報正向醫管局、警方及律政司查詢。