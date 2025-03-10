房署：法定最低工資實施公屋入息限額累計增73% 貼近多項經濟數據累計升幅 (16:25)

對於有意見認為目前按機制所訂的公屋入息限額過低，當局指房委會的目標是為不能負擔租住私人樓宇的低收入家庭提供公屋。以住戶開支為基礎的公屋入息限額檢討機制，是釐定負擔能力的客觀方法，並以客觀數據作每年更新。機制沿用多年，一直行之有效，並已經過多次的檢討及修訂以完善機制。

房委會資助房屋小組委員會每年均會檢視公屋入息限額的調整機制，並在有需要時作出調整。舉例來說，因應法定最低工資的實施，小組委員會於2013年2月決定引入名義工資指數（涵蓋非經理級／專業級職業組別，例如技術員、文員、服務人員和技工）的變動作為入息因素，以適時反映工資方面的變動。

房署又指由2011/12年度至2024/25年度期間（即自法定最低工資實施以來），公屋入息限額已累計增加73%，貼近或高於同期的多項經濟數據累計升幅，顯示現行的公屋入息檢討機制有效地反映社會的經濟狀況。一如既往，當局將會繼續適時檢討機制，以確保能反映最新情況。