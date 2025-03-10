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父涉謀殺3歲女　自辯認曾體罰因「擔心佢學壞」 (16:26)

運輸工涉2020年猛烈搖晃兩歲多的女兒，導致女童腦出血後死亡，該謀殺案今（10日）於高院續審。被告自辯表示，因女兒舉止粗魯、常與同齡兒童搶玩具，他會罰女兒跪地和打屁股，亦曾搖晃女兒肩膊5至6次。他以哽咽聲線表示，期望女兒比其他小孩優秀，所以嚴加管教，「擔心佢學壞……步我自己後塵」。

被告劉佳坪（42歲）否認於2020年7月29日在香港謀殺女兒梁雅思，今自辯作供。被告承認與同居女友梁小欣經常爭執，關係時好時壞，直至雅思出生後，仍為女兒改名一事爭吵。他不滿女兒跟母親姓梁，而不是姓劉，亦想女兒改名為「雅希」，出世紙父親一欄補回自己的名字。此外，他稱梁經常酗酒，容易情緒偏激，兩人不時「鬥頂嘴」。

事發前數個月，被告供稱曾經替女兒吹頭，女兒不顧而去。他大聲喝女兒的名字，女兒哭著折返房間。他感覺憤怒，所以用雙手捉住女兒膊頭，搖晃5至6次，著女兒「收聲」。直至女兒不再哭鬧，他質問「未吹完頭，點解走出去？」，女兒回答明白。

梁小欣早前供稱，被告曾用身體按壓女兒面部，並捉住女兒的腳凌空吊起。被告一概否認指控，稱他只會趴在女兒身上，與女兒搔癢玩耍；女兒只會被逗笑，不會受驚哭泣。他強調常與女兒吹泡泡，女兒較親近他，而不是親近梁，「我鬧完會氹返佢，佢又成日要我抱」。

被告稱女兒頑皮好動，為了讓女兒守規矩和讀英文字卡，他起初「半鬧半氹」，繼而責罵和責罰。他承認因女兒搶玩具，會罰女兒跪數分鐘；若女兒沒有向家人打招呼，就要罰站。他形容和梁小欣「一個做石堅，一個做黃飛鴻」，分別以好人和壞人姿態管教女兒，期望女兒優秀過其他小孩，「想管教好佢啲行為習慣，驚步我自己後塵……（梁）小欣同我一樣都係細細個出嚟玩」。

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