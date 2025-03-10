DeepSeek和《哪吒2》成功 林建岳倡「十五五」加入「全球服務鏈」目標 (16:20)

林建岳認為，有個數字特別值得重視：截至2023年，中國對美國的貿易順差約為5,000億美元，但美國對中國的服務貿易順差卻高達約2,000億元。這不僅說明國家發展服務貿易具有迫切性，而且可以看到國家在服務貿易發展的巨大空間。他相信在不同行業將會有更多像《哪吒2》、DeepSeek這樣的成功例子，許多服務性企業將慢慢從本地領先，發展到中國領先，世界領先。中國企業可以為全球市場提供更多性價比高、體驗很好的服務。

林建岳指出，看到這個趨勢，香港貿易發展局將會更加積極與商務部合作，借香港「一帶一路高峰論壇」平台，推動「中國服務 服務全球」這一目標，助力內地有優勢的服務企業，拓展全球市場。他並提出四點建議：

第一，在「十五五」規劃中，加入「中國服務 服務全球」，發展全球服務鏈的目標，助力服務業企業國際化發展，做大做強。

第二，把「未來產業」與「未來服務」相結合，在創新鏈、產業鏈、資金鏈、人才鏈，「四鏈」深度融合的基礎上，加上服務鏈，「五鏈」融合，推動商業模式創新、管理創新，和服務創新，以「無處不創新」的精神，發展「未來產業」與「未來服務」的新質生產力。

第三，推動更多中國服務企業用好香港的平台，部署全球服務網絡，開拓全球市場，鼓勵企業把服務的「內地版」在香港落地，變成「香港版」，優化後再發展成「國際版」。

第四，強化香港「一帶一路綜合服務平台」的功能與覆蓋面，優化綜合性服務供給，支援一批推動服務業開展國際合作的平台。