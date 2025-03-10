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七旬翁兩年內先後持假槍圖劫萬寧及建行　認罪稱經濟拮据 (15:33)

七旬新加坡籍老翁2022年在油麻地一間銀行打劫，於紙條寫上「不合作，我們開槍」字句，更一度亮出懷疑手槍，劫走1.4萬元。警方拘捕被告後，發現他此前兩年曾以同一招數企圖在太子萬寧犯案。男子今日（10日）在高等法院承認企圖搶劫及搶劫兩罪，辯方求情指涉案槍狀物件無法使用，冀法庭量刑時考慮銀行已起回部分財物、案發時被告經濟拮据和其健康因素。法官押後至明日判刑。

新加坡籍被告梁厚誠（現年75歲）承認的案情指，2020年7月1日晚上近8時，被告向太子金都中心萬寧分店的收銀職員扔了一張紙，寫有「打劫！要命就交錢出來，快，否則用電油燒死你」，隨後拿出打火機和裝有透明液體的玻璃瓶。職員不為所動，斥責被告、要求他離開和阻止他靠近櫃檯。過程被閉路電視拍下，但一直未能鎖定被告，被告遺留下的紙張亦未發現指紋。

案情續指，2022年4月14日下午3時半，被告向在油麻地中國建設銀行（亞洲）分行櫃檯遞上寫有「打劫！我們有槍，快把錢放進袋裏，不合作，我們開槍」的紙張，職員從一個特殊裝置取出有標記的鈔票，自動觸發警報通知經理，經理再匯報給上級，報警處理。其間被告曾以手槍狀物件指向職員，遞上一個袋子；又威脅職員不要數錢，否則性命不保。職員將共14,000元現金放入袋中，被告之後離開現場。

被告隨後被捕，被發現另涉前述萬寧企圖搶劫案。被告在警誡下表示他從寓所帶走玩具槍，身穿風衣、戴帽子、太陽眼鏡和外科手術口罩犯案，事後乘巴士、港鐵和的士回家。被告承認以1,000元買袋、100元增值和7,500元交租，是從新聞才得知自己劫去1.4萬元。至於涉及萬寧的一宗企圖搶劫案，被告説當日是自己的交租期限。

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