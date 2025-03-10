直銷公司銷售員涉迷暈借宿女下屬　事主稱喝湯後昏迷醒時赤裸 (14:55)

被告潘迪偉（43歲）面對控罪涉及3名事主。控方傳召一名姓歐的事主作供，事主稱她與被告同在一間護膚品直銷公司，擔任銷售員。2013年2月至3月間，由於她和被告需要「衝業績」，故經常與被告見面，包括工作後會在被告位於九龍塘廣播道的住所留宿。事主表示，被告提供她一間附帶套廁的睡房留宿，由於被告妻子居於澳門，故二人有時獨處住所。

事主憶述，案發當晚她喝下被告給她的蔘湯，返回房間內套廁洗澡，房門及廁所門均有鎖上。事主淋浴數分鐘後昏迷，醒後見自己赤裸，頭髮及身體都濕透；房門被撬開。事主到客廳詢問事主，對方稱事主「可能太攰，喺廁所暈咗」，又怪責事主將兩道門都鎖上，稱他看見有水滲出房間後撬開門鎖，在套廁內救出事主。

事主初時感到疑惑，後來她從其他女同事中知悉，一名女同事曾經與被告到內地公幹及入住酒店後，女方喝過橙汁後昏迷，後來翻查閉路電視見到被告曾用房卡進入女同事的房間，逗留一段時間後才離開，但因為酒店不願提供片段才沒有報公安處理。事主漸信當晚事件起因與她身體狀况無關，遂聯同其他事主去報案。