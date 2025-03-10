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懷疑妻子出軌、女兒非親生　七旬漢認潑熱粥及刀斬二人　判無限期醫院令 (13:18)

七旬清潔工懷疑妻子出軌，亦懷疑女兒並非親生，前年3月深夜向兩母女潑灑熱粥，並用菜刀斬向她們。他早前承認兩項有意圖而傷人罪，辯方今（10日）在高等法院求情指，被告妻女相信被告因其精神狀况犯案，現已原諒被告，今亦有到庭。法官判刑指，被告患妄想症，症狀仍然活躍，對社群有暴力風險，遂接納精神科報告，判他無限期醫院令。

綜合被告背景和辯方求情，被告何文添（現年74歲），1993年從內地來港，70年代與妻子結婚，而人一直關係良好，及至約10年前被告懷疑妻子外遇，曾聘私家偵探追蹤妻子，另曾與長女進行基因鑑定，結果證實長女為他親生，但被告深信結果錯誤。精神科報告提及被告受妄想症狀驅使犯案，醫生建議判處他醫院令。辯方並呈上被告家人撰寫的求情信，指被告是有愛的丈夫和父親；被告本人明白案件嚴重，他本身並非暴力的人。

案情指，被告妻子居於長沙灣海麗邨一單位，長女間中在單位過夜。被告一直懷疑妻子有婚外情、長女非親生。2023年3月20日兩母女在另一睡房休息時，突然感覺面部灼痛，長女見被告持菜刀站在房間外，持刀斬向她一至兩下。期間妻子著被告停手，長女亦嘗試以雙手抵擋和咬被告。不久菜刀掉在地上，兩母女反鎖房門和報警求助。

被告被捕後在錄影會面承認，因懷疑妻子有外遇和長女不是親生，感到憤怒不安，從廚房取起菜刀進入睡房，先將熱粥倒在妻子頭上，繼而持刀斬兩母女。兩名事主送院治理，須留院9日。妻子頭部有4厘米裂傷、左臂有5厘米傷口，長女頭部、後頸裂傷等，兩母女身體不同部位分別有3%及5%二級燒傷。

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