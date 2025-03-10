HKGAI獲捐兩億　建立港產AI手機版對話服務 (13:03)

陳茂波在捐贈儀式致辭時指，目前人工智能技術迅速發展，正重新定義不同經濟體的競爭力，重塑全球政治和經濟的中長期格局，人工智能除了是關鍵產業，亦可協助傳統產業升級轉型。

科大首席副校長兼InnoHK香港生成式人工智能研發中心主任郭毅可表示，獲捐贈的資金將用於三個核心領域，包括搭建人工智能開放的生態服務平臺，建設高安全性的AI算力與數據平台、繼續研發HKGAI人工智能大模型，以及推動場景應用落地，並承諾團隊會確保資金的「每一分錢都投入到轉化為香港創科發展的實際成果」。

創科及工業局長孫東在捐贈儀式指，捐贈資金主要用於研發中心建立服務平台，為大眾推出由研發中心基於港產大模型HKGAI V1，所推出的手機版的「港話通」對話服務，冀中心可盡快推出服務，在未來幾個月內可以服務市民。

被問到財政預算案提出開源節流，會否影響人工智能的開支和會如何縮減當局開支。孫東表示會執行政府節流方針，在未來政府財政較「收緊」的情況下，未來對創科的支持和發展會更有重點，「有針對性的去做」，人工智能已被定為定義為香港的關鍵產業，故政府會繼續支持和投入資源。