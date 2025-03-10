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涉灣仔「反極權大遊行」暴動罪脫後重審　3人認罪還押候判 (12:40)

5名男女涉參與2019年灣仔「反極權反緊急法大遊行」，經審訊後被裁定暴動罪脫，其後律政司上訴得直，案件發還原審處理。其中3名被告今於區院承認一項暴動罪，暫委法官高偉雄將案件押後至6月25日判刑，以待另2名同案被告的審訊完結，其間被告還押。 

3名認罪被告為李安翹（22歲）、蘇雅賢（26歲）、謝兆雄（28歲）。另2名被告林顯誠及陳樂燊早前獲批准重啟辯方案情，案件今於區院處理。

辯方為認罪被告求情指，案件已拖延數年，對被告造成壓力，希望法庭能給予他們25%刑期扣減。辯方稱，李安翹案發時只得17歲，案發後完成學業、同時做2份工作來照顧家人、工餘時做義工，撇除此案，她本是一名良好公民。辯方指，李案發時看來沒主動攻擊警方，若說她當時走向大批軍裝警員並主動攻擊，這根本不合理，希望法官判刑時考慮這點。

蘇雅賢一方指，蘇案發時正修讀幼兒教育學士課程，在案發後仍有進修及任兒童發展中心助教，希望幫助更多有特殊學習需​要的兒童。辯方說，蘇的志願是當幼稚園老師，卻因此案而無法實現，但她沒放棄自己。

至於謝兆雄，辯方指，案件發還原審令謝受很大打擊，需接受心理輔導，他本可自暴自棄，但仍努力完成在中大工程系的學業，更協助輔導情緒受困的年輕人。辯方說，沒具體證據顯示謝在案發時曾使用個人暴力。

案發於2019年10月6日，有人號召上街抗議《禁蒙面法》。案情指，當日下午5時許，灣仔一帶出現暴動，逾500人集結、架設路障及向警方投擲汽油彈。原審裁決時稱，裝束顯示，5名被告非無辜途人，但法庭不能排除他們可能在警方驅散時才進入暴動範圍，隨暴動者一同逃跑，故裁定暴動罪脫；不過5人在原審被裁定使用蒙面物品罪成。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 反修例 暴動罪

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