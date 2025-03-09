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珠寶雙展引逾8.2萬買家採購  一半受訪買家預計未來一至兩年銷售額持平 (22:49)

貿發局舉行的兩項珠寶展，香港國際珠寶展於昨天(8日)閉幕，而香港國際鑽石、寶石及珍珠展亦於上周四結束。貿發局對現場1434名參展商和買家進行問卷調查，指44.2%受訪者預計未來一至兩年整體銷售額將會上升，50.6%受訪者預計持平，指業界對經濟前景的態度審慎樂觀。 

兩項展覽兩展共吸引來自141個國家及地區、逾8.2萬名買家親臨採購，貿發局指這展示香港商貿平台的國際影響力，並指東盟、中東、西歐和南美買家均見增長。買家有來自125個國家及地區約3.2萬名參與鑽石、寶石及珍珠展，以及來自133個國家及地區約5.1萬名買家出席珠寶展。

貿發局對現場1434名參展商和買家進行問卷調查。受訪者認為未來兩年珠寶產品於以下目標銷售市場的增長前景為理想及非常理想：中東（76.8%）、印度（72.6%）、澳洲及太平洋群島（67.8%）、東盟（66.2%）、韓國（66%）。

 

市場潛力方面，最多受訪者正在嘗試開拓的市場分別是歐洲（24.9%）、東盟（15.2%）、北美洲（13.4%）、中東（11.4%）、日本（7.9%）。 

貿發局副總裁張淑芬表示，珠寶雙展聯結全球買家，並舉辦超過30場行業講座及活動，推動業界創新及交流，展示珠寶雙展於國際珠寶業界的影響力。

貿發局又指，最新公布的政府財政預算案，協助本地企業開拓內地市場及增加電商銷售，而今年淘寶天貓首次參與珠寶展，共有10間參展商及六位網紅參與，總觸及高達超過600萬人次，指銷售額達5000萬港元。

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