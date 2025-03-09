啟德體育園「一園兩制」　前稱禁帶水樽容器入場　桌球賽貴價區觀眾攜有蓋水樽及保溫杯 (19:37)

啟德體育園回應稱，為確保營運及安全，所有參加者必須遵守活動主辦方、賽事監管機構和園方所協議的入場條件和指引，包括不可攜帶外來食品及飲料，以及塑膠、玻璃或金屬等製成的容器進入場館。然而活動主辦方可因應活動性質和安排，向園方申請在指定區域為認可的參加者提供食品和飲料，唯需確保安全並符合場地要求。

綠色和平上周三(5日)及周五(7日)派員到場視察，發現場館告示列明「請勿攜帶任何容器進場」，唯團隊發現場內貴價門票的觀眾席上，已預設擺放連蓋的樽裝水；團隊又發現有貴賓成功將自備杯帶入場內，未見有職員阻止。從綠色和平提供的圖片見到，立法會議員田北辰及其兄田北俊座位旁邊擺放一支有蓋樽裝水，旁邊更有一個疑似保溫杯。

綠色和平項目主任譚穎琳指，啟德主場館及體藝館的測試賽，以及開幕禮，均禁止觀眾攜帶自備杯及任何容器入場，觀眾在場內購買樽裝水，須另外倒入膠杯飲用。今次桌球賽門外，進行安檢的保安亦有提醒所有容器不得帶入場內，但場內貴價門票觀眾席就派發樽裝水，認為相關措施對買了較便宜票價的觀眾並不公平。