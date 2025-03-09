團體調查：葵青工廈劏房分間多一般劏房近五倍　逾半租戶憂取締劏房後被逼遷 (14:48)

葵涌劏房街坊會於去年10月至12月以電話、街站及家訪形式嘗試訪問葵青區內834戶工廈劏房戶，結果獲得66份有效回應。調查顯示，目前居住於工廈劏房主要為一人及二人家庭，分別為50%及31.8%；倘以一人住戶計，目前居住工廈的人口，相比一般劏房在2021年人口普查所得有39.6%劏房戶居住率為高。街坊會成員袁小姐解釋，工廈單位業主為吸引租戶，近年著力為單位裝修到「酒店一樣」；此外，今次調查又發現工廈住戶的租金中位數只需4000元，雖較2022年的3600元有增幅，但仍低於一般劏房租金中位數的5000元逾兩成，使工廈單位更吸引市民入住。

居住環境方面，調查指受訪者的工廈單位面積中位數為150呎，相比2021年人口普查所得的一般劏房面積多31.6呎。惟分間數量較一般劏房的3.2間多近五倍，達15.6間；調查中最極端的單位則分間60個房間。街坊會憂慮分間數量之多，將衍生各種環境、治安問題。

目前每月繳交7300元租金、居住工廈約170呎劏房單位的退休人士周小姐形容單位美輪美奐，同層有16個類似單位，曾目睹過附近有住戶被上門追債。周續稱，自2022年實施劏房租務管制後，業主仍未曾與其簽約，水電費亦不知實收多少，不過她會與街坊了解相關費用的平均數，「知道自己唔係畀人掠到最貴嗰個咪算囉」，作為租客亦擔心向業主投訴會遭逼遷。街坊會補充，調查發現逾七成住戶不知道劏房租務管制涵蓋工廈劏房，呼籲政府加強宣傳租管條例。

街坊會又指簡樸房落實後或有工廈劏房户被逼遷，呼籲政府盡快公布措施內容及訂立起始租金；同時建議政府利用公屋閒置單位，或在全港五區，包括新界東、新界西、九龍東、九龍西及港島等增設中轉屋，放寬及簡化當中申請資格及流程；以及重推或恆常化各項津貼，如「N無津貼」及「現金津貼試行計劃」，確保住戶在劏房被取締，甚至被揭發遭政府執法逼遷時，可順利獲得安置。