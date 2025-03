過去5年195宗外傭患重病個案僅67人保住工作　關注團體盼容許續以低價治療 (14:33)

香港亞洲家務工工會聯會(FADWU)及菲律賓移工癌症支援聯盟(FilMCaSS-HK)今召開記者會表示,自2020年接獲的195宗外傭罹患癌症或重病個案,只得67人能保住工作留港治療,52人病逝, 42人遭無理解僱後返回菲律賓,其餘34人則已失去聯絡。

外傭Mary Ann經由錄像分享其姊妹Bady Jane Alas的病逝經歷。Bady Jane Allas育有五名子女,於2018年來港工作幫補家計,惟翌年患癌後即遭僱主辭退,其後她向平機會投訴並返回菲律賓,及後於2020年病逝。Mary Ann表示,平機會花近6年時間尚未完成調查姊妹的投訴,盼今年能收到結果,讓她及家人能向前看(I want to move on completely)。

機構表示,儘管有法例禁止僱主解僱患病僱員,惟外傭到勞工處或平機會申訴時間數以年計,而在申訴期間亦因沒有工作簽證而未能以港人身份求醫,醫療費用高昂,最終只能返回家鄉,部分更未等及結果經已病逝。他們促請,當局嚴格執法,保障外傭權益,並容許外傭遭無理解僱後續能以較低廉的費用接獲公營醫療服務。