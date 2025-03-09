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過去5年195宗外傭患重病個案僅67人保住工作　關注團體盼容許續以低價治療 (14:33)

現時有逾35萬名外傭在港工作，為不少家庭分擔照顧工作。有關注外傭權益的機構今（9日）表示，自2020年共接獲195名外傭反映於工作期間罹患癌症及其他重病，惟當中只有67人能保住工作，並留港治療。機構表示，倘外傭因病失業，將無法續以較低廉的港人費用接受公營醫療服務，盼當局酌情容許他們在索償期間仍以港人身份求醫。

香港亞洲家務工工會聯會（FADWU）及菲律賓移工癌症支援聯盟（FilMCaSS-HK）今召開記者會表示，自2020年接獲的195宗外傭罹患癌症或重病個案，只得67人能保住工作留港治療，52人病逝， 42人遭無理解僱後返回菲律賓，其餘34人則已失去聯絡。

外傭Mary Ann經由錄像分享其姊妹Bady Jane Alas的病逝經歷。Bady Jane Allas育有五名子女，於2018年來港工作幫補家計，惟翌年患癌後即遭僱主辭退，其後她向平機會投訴並返回菲律賓，及後於2020年病逝。Mary Ann表示，平機會花近6年時間尚未完成調查姊妹的投訴，盼今年能收到結果，讓她及家人能向前看（I want to move on completely）。

機構表示，儘管有法例禁止僱主解僱患病僱員，惟外傭到勞工處或平機會申訴時間數以年計，而在申訴期間亦因沒有工作簽證而未能以港人身份求醫，醫療費用高昂，最終只能返回家鄉，部分更未等及結果經已病逝。他們促請，當局嚴格執法，保障外傭權益，並容許外傭遭無理解僱後續能以較低廉的費用接獲公營醫療服務。

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