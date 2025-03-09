孫玉菡稱目標減非恆常開支　延NGO回撥儲備期限應對削資 (13:10)

孫玉菡舉例，財委會曾撥出200億元讓局方購置私人處所，以提供福利設施，可用「更創意方法」節省開支。例如低層單位適合作長者或小孩設施，但過往較難買入低層；而現存有家庭或青少年設施位於低層，可做轉換安排，將低層騰空予長者或小孩設施，購入較便宜的高層場地作家庭或青年用途。

早前勞福局宣布社福機構同須削減經常性開支，日前社署宣布，將與社福機構分攤部分削資幅度。問及會否影響社署服務，孫玉菡明言「唔想減」照顧者津貼、寄養家庭津貼、社區保姆援助等社署津貼，也不會減服務量、照顧名額等，會繼續推行已承諾的新政策，唯有集中想辦法減省行政成本，善用科技及人手，填補政府速度等。

有意見稱買社福用地的200億元撥款未用盡，可為業界「救急」，孫玉菡說撥款只用作買社福用地，須嚴守財政紀律，而且財委會只批出額度，「錢未到位」。

放寬NGO回撥儲備期限 幫機構「儲多啲」應對削資

勞福局早前提出，放寬社福機構可保留超出整筆撥款儲備上限的期限，大機構可留6年，小機構5年。孫玉菡解釋，去年容許大機構保留3年儲備後，在2023/24年部分機構共儲下6500萬；由於日後政府資助減少，措施可幫機構趁政府援助充裕時「儲多啲，補返回後來嘅需要」。問及社福機構會否不想「先使未來錢」，孫玉菡否認，並稱各機構除了整筆撥款儲備合共40億元，也有額外40億元公積金及其他備存儲備，扣除應付款項等，累計可能達50、60億元儲備，政府亦願意「拆牆鬆綁」。

孫玉菡隨後見記者時，被問到預算案預測未來數年仍有財赤，業界是否難以實現幾年後一筆過撥款恢復正常水平的希望，孫玉菡「將來如何不能預測」，政府已聽到也很重視明白業界訴求。