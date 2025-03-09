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陳美寶：的士車隊可定價「包車」收費　機場高鐵站預留位置供載乘客 (10:49)

首支的士車隊本月底投入服務。運輸及物流局長陳美寶今（9日）表示，市民在網上預約的士車隊服務時，可選擇事先同意定價收費的「包車」形式，或按咪錶收費再加上手續費，當局在預留彈性時亦會作監管，認為平台清楚訂明收費政策十分重要。她又表示，運輸署已在13個地方預留位置，供的士車隊的網約車接載乘客，其中9處已劃好地方，包括機場、高鐵西九龍站、啟德郵輪碼頭等。

陳美寶今早於商台《政好星期天》表示，5支的士車隊的特色是由專業管理人管理、擁抱科技，包括設立網約平台、司機亦經專業培訓，期望可破格創新，將的士服務升級。她稱，鼓勵的士車隊創造自己的品牌，透過提升服務質素去追上時代，舉例指現時的士在擺放行李、輪椅服務方面做得未夠到位，的士車隊則可提供相關服務。

陳美寶表示，的士業界曾向當局反映，現時不夠地方供業界接載乘客，當局期望在有限資源下，找到更多位置方便市民上落車，例如在商場、口岸等增設位置，又說相信當局為的士車隊額外規劃上落客位，是其中一個誘因吸引的士業界加入車隊服務。她亦表示，改善的士服務的核心在於司機，提到近年有更多30歲以下的司機持有的士牌照，當局會研究檢視的士考核安排是否有可簡化的空間，以吸引更多人入行。

機管局正在機場發展自動駕駛公共運輸系統、元朗錦綉花園亦正測試以自動駕駛小巴載客，陳美寶說，當局期望鼓勵更多相關科技在港使用，稱以往就新車車款要逐樣審批，日後會想加快步伐，強調會以道路安全為首要考慮。

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