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2元優惠60至64歲僅佔總數28% 佔補貼額達55% 孫玉菡: 分年齡調整政策更複雜 (16:19)

新一份《財政預算案》調整長者兩元乘車優惠，新增每月240程限制，10元以上車費則收兩綁折。勞福局長孫玉菡今日（8日）在有線新聞《有理有得傾》透露，享用2元乘車優惠的250萬人中，60至64歲佔28%，佔政府補貼開支金額55%，但當局無意只針對這群組調整政策，認為分不同年齡群組實施不同政策，會令政策設計變得複雜。

孫玉菡指，港鐵或巴士等公交營辦商，過去均有為65歲以上人士提供半價優惠，故政府補貼是半價優惠後的餘額，惟營辦商沒向60至64歲提供相關安排，故當局補貼「一定係高一啲」。

對於60至64歲長者僅佔受惠人數的28%，但佔補貼開支約55%，為何政府並非針對此群組調整政策，孫玉菡指無論60至64歲或是65歲以上都是長者，政府都是希望長者更願意出行，多一點與社會聯繫，60至64歲平均每天是1.4程，65歲以上平均是1程，兩者相差不遠；又稱按年齡群組改政策會令政策更複雜。

至於65歲或以上長者本身公交車費可有半價，現只有兩折是否不公平，孫玉菡指並非所有公交均本身已為65歲或以上提供半價，如小巴便沒有。

兩元優惠的2024／25年預算開支約60億元，修訂後僅43.9億元，孫玉菡指，原本預計所有合資格人士都會使用，但實際上有12%人即使申請了樂悠咭，過去三個月都沒有使用優惠。兩元優惠的25／26年預算開支會增至54億元，亦是「不少的數目」，而開支會一直增長，故政府仍有必要提出措施。

至於調校八達通機牽涉的行政成本，他表示暫未能交代，但一定會較調整政策後每年可節省的6.8億元開支少，會再與八達通公司探討成本會如何分擔或承擔。

 

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