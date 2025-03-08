李家超婦女節酒會致辭稱讚女性公務員 局長近半女性歷屆政府比例最高 (12:28)

李家超致辭時指，現時政府的15位局長中，7人為女性佔近半，比例是歷屆問責班子中比例最高，又提及政府6成常任秘書長是女士，指本港在全球政府效率排名中多年來排列三甲，女性公務員絕對是功不可沒。

李家超又指，今年是聯合國第四次世界婦女大會，在北京召開三十周年，該次大會共同通過了具有里程碑意義的《北京宣言》和綱領，在教育、經濟、貧窮、防止暴力等12個重要領域中，提出行動的目標，國家作為宣言和綱領的支持者，會堅持男女平等基本國策，推動女性全面發展。

麥美娟：第二季推友師計劃

民青局長麥美娟致辭時指，當局計劃今年第二季推出「『友』妳啟導」友師計劃 ，為本地女大學生配對女性領袖，為學員的職涯規劃提供指導，目前已招募約50位「友師」，超出原定目標，當中不少是女性行政總裁和合夥人。

主禮嘉賓亦包括，中聯辦副主任劉光源、外交部駐港公署副特派員潘雲東、政務司長陳國基、立法會主席梁君彥、行會召集人葉劉淑儀、發展局長甯漢豪、房屋局長何永賢、公務員事務局長楊何蓓茵、教育局長蔡若蓮、文體旅局長羅淑佩、運輸及物流局長陳美寶等。

麥美娟又表示，第一屆家庭暨婦女發展高峰會，吸引逾900名本地和粵港澳大灣區的婦女團體、商界和相關服務組織的代表登記參加；婦女自強基金在2023年6月以來，資助超過240個項目，涉及的撥款逾3680萬元，協助婦女實現自我增值，以上成果離不開社會各界的支持和合作，也體現政府對婦女事務的高度重視。